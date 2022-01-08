إيطاليا تسجل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بكورونا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 197 ألفا و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 108 آلاف و304 إصابات في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 184 وفاة إضافية مقابل 223 وفاة في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 7 ملايين و83 ألفا و762 إصابة، والوفيات إلى 138 ألفا و697 وفاة.