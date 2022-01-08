إيطاليا تسجل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بكورونا

09:25 م السبت 08 يناير 2022
إيطاليا تسجل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 197 ألفا و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 108 آلاف و304 إصابات في اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 184 وفاة إضافية مقابل 223 وفاة في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 7 ملايين و83 ألفا و762 إصابة، والوفيات إلى 138 ألفا و697 وفاة.

فيروس كورونا كوفيد 19 إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • جائزة ساويرس|أفضل سيناريو لدينا حمزة وسلمى عباس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا