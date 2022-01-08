وفاة برلماني فرنسي مشكك في اللقاحات بكورونا

01:41 م السبت 08 يناير 2022
وفاة برلماني فرنسي مشكك في اللقاحات بكورونا

النائب خوسيه إيفرار

باريس- (ز ف ب):

قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الجمعة إن النائب خوسيه إيفرار الذي كان حزبه اليميني المتطرف المتشكك في اللقاحات يعارض إجراءات الحكومة للسيطرة على كوفيد - 19، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ولم يتضح ما إذا كان إيفرار، الذي توفي عن عمر ناهز 76 عاما، قد رفض شخصيا التطعيم، لكنه أعرب على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه للمتظاهرين المعارضين لقيود كوفيد - 19 والتدابير الصحية لوقف التفشي.

وكتب رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران على تويتر "أرسل أحر التعازي لزوجته وأطفاله وأقاربه، وكذلك لزملائه ومعاونيه".

وفي أكتوبر، كان إيفرار المنتمي لحزب "ديبو لا فرانس" وتعني (انهضي يا فرنسا) من الموقعين على اقتراح في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الآثار الجانبية المحتملة للقاحات كوفيد.

هذا المحتوى من

AFP
النائب خوسيه إيفرار لقاحات كورونا وفاة برلماني فرنسي فيروس كورونا

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