زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي بالصين

بكين - أ ش أ

ضرب زلزال قوته 6.9 درجة محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين الساعة 1:45 صباح اليوم السبت بتوقيت بكين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية - ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 37.77 درجة شمالا وخط طول 101.26 درجة شرقا.

وأكدت وزارة إدارة الطواريء الصينية، أنه تم إرسال فريق عمل إلى مقاطعة تشينغهاي، لتقديم الدعم إلى السكان المحليين وتفقد وفحص وضع الكارثة، وتأمين سكن المقيمين المتضررين، وتحليل اتجاه ونتائج الكارثة.

وقد تم رصد الزلزال في منطقة قليلة السكان تقع على ارتفاع 3659 مترا فوق مستوى سطح البحر ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن.