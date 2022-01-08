زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي بالصين

11:40 ص السبت 08 يناير 2022
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي بالصين

زلزال

بكين - أ ش أ

ضرب زلزال قوته 6.9 درجة محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين الساعة 1:45 صباح اليوم السبت بتوقيت بكين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية - ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 37.77 درجة شمالا وخط طول 101.26 درجة شرقا.

وأكدت وزارة إدارة الطواريء الصينية، أنه تم إرسال فريق عمل إلى مقاطعة تشينغهاي، لتقديم الدعم إلى السكان المحليين وتفقد وفحص وضع الكارثة، وتأمين سكن المقيمين المتضررين، وتحليل اتجاه ونتائج الكارثة.

وقد تم رصد الزلزال في منطقة قليلة السكان تقع على ارتفاع 3659 مترا فوق مستوى سطح البحر ولم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال مقاطعة تشينغهاي الصين محافظة منيوان مقياس ريخنر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| سعر الذهب اليوم.. هبوط جديد في بداية التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا