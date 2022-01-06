ماليزيا توافق على إعطاء لقاح "فايزر" للأعمار من 5 إلى 11 عاما

كوالالمبور- (د ب أ):

تستعد ماليزيا لتوسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الفئة العمرية التي تبدأ من خمسة أعوام، بعد أن منحت التسجيل المشروط للقاح "كومينارتي" من إنتاج فايزر/بيونتك بجرعة 10 ميكروجرام.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أصدرت الهيئة الوطنية الماليزية للعقاقير أيضا تسجيلا مشروطًا للقاح كانسينو بيولوجيكس لإعطائه كجرعة معززة للبالغين من سن 18 عاما فأكثر، حسبما قال مدير عام الصحة نور هشام عبدالله في بيان الخميس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى لقاحات فايزر وأسترازينيكا وسينوفاك المعتمدة بالفعل للجرعات المعززة في ماليزيا.

ويتطلب التسجيل المشروط مراقبة وتقييم مستمرين لتحديد ما إذا كانت اللقاحات جيدة وآمنة وفعالة.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين في إفادة الخميس إن ماليزيا سوف تتجنب إعادة فرض الإغلاق قدر الإمكان على الرغم من تفشي المتحور أوميكرون.

يشار إلى أن غالبية الحالات في ماليزيا كانت لمعتمرين عائدين من الملكة العربية السعودية. ويشار إلى أن 14% من الإصابات كانت لأشخاص غير حاصلين على اللقاحات ومخالفين للقواعد التي وضعتها الحكومة.

وأعلنت ماليزيا تعليق جميع رحلات العمرة اعتبارا من السبت المقبل ولمدة شهر، مع مراجعة بروتوكولات مكافحة الفيروس الخاصة بها بهذا الشأن.

وسجلت ماليزيا حتى الآن إجمالي 245 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون، 12 منها لحالات عدوى محلية.