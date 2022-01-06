قيس سعيد يتهم أطرافًا بتسميم أجواء تونس: القانون فوق الجميع

12:47 م الخميس 06 يناير 2022
قيس سعيد يتهم أطرافًا بتسميم أجواء تونس: القانون فوق الجميع

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة، ومحاسبة كل من ارتكب جرما في حق الشعب التونسي.

وخلال اجتماعه في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء السيادة الثلاث، مساء أمس الأربعاء، شدد سعيد على أنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدالة.

واتهم سعيد البعض بمحاولة ما وصفها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.

وأحالت النيابة التونسية 19 سياسيًا للمحاكمة، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وأُحيل المذكورين بعدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

كانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، الجمعة.

وتواجه "النهضة" الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة اتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

قيس سعيد ونس لشعب التونسي صر قرطاج

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