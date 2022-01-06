مصرع 3 أشخاص وتشريد 30 ألفا جراء فيضانات إندونيسيا

11:53 ص الخميس 06 يناير 2022
مصرع 3 أشخاص وتشريد 30 ألفا جراء فيضانات إندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وشرد أكثر من 30 ألف آخرين بعد الفيضانات المفاجئة التي ضربت إقليم آتشيه الإندونيسي.

وصرح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالمهاري، بأن أكثر من 11 ألف منزل غمرتها مياه الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في إقليم أتشيه الشمالي يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول أن المياه غمرت أيضا 41 هكتارا من حقول الأرز.

والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر حتى مارس.

مصرع أشخاص إندونيسيا فيضانات إقليم آتشيه الإندونيسي أمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| هدم الحي السادس بمدينة نصر.. ما الخيارات المتاحة أمام الأهالي؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا