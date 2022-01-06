مصرع 3 أشخاص وتشريد 30 ألفا جراء فيضانات إندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وشرد أكثر من 30 ألف آخرين بعد الفيضانات المفاجئة التي ضربت إقليم آتشيه الإندونيسي.

وصرح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالمهاري، بأن أكثر من 11 ألف منزل غمرتها مياه الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة في إقليم أتشيه الشمالي يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول أن المياه غمرت أيضا 41 هكتارا من حقول الأرز.

والفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر حتى مارس.