بوريل يحذر روسيا من عواقب "استفزاز" أوكرانيا

06:57 ص الأربعاء 05 يناير 2022
بوريل يحذر روسيا من عواقب "استفزاز" أوكرانيا

جوزيب بوريل

بروكسل- (د ب أ):

حذر مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في رسالة إلى موسكو قبل اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين اليوم الأربعاء، من أن "أي استفزاز أو عدوان" ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة.

وقال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية نشرت يوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي هو أقرب شريك لأوكرانيا ونحن ندعم تماما وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وخلال زيارته، سيجتمع بوريل مع مسؤولين أوكرانيين, بينهم وزير الخارجية ديميترو كوليبا في كييف وشرقي أوكرانيا.

وتأتى جهود بوريل في إطار حملة دولية لتهدئة الأزمة المتأججة على الحدود الأوكرانية.

ويشعر الغرب ، منذ أسابيع، بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود في مناطق غير بعيدة عن أوكرانيا، مما أثار مخاوف من غزو روسي.

وترفض موسكو هذه التهمة وتتهم بدورها أوكرانيا بنقل المزيد من الجنود إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وتستدعي هذه التطورات أحداث عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت دعمها المستمر للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تجري محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم الاثنين المقبل. وتعتزم روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إجراء محادثات منفصلة بعد ذلك بيومين في 12 يناير الجاري.

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