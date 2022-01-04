إخلاء قرى في جنوب إيران بسبب الفيضانات

08:30 ص الثلاثاء 04 يناير 2022
إخلاء قرى في جنوب إيران بسبب الفيضانات

سيول وفيضانات إيران

طهران- (د ب أ):

قال مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران إنه تم إخلاء خمس قرى في قضاء ميناب بالمحافظة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحتها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء عن المسؤول مهرداد سلحشور القول إنه تم نقل سكان هذه القرى لملاجئ.

وأوضح أن مياه الفيضانات اجتاحت الطرق والمنازل في بندر عباس وميناب وقشم وبعض أحياء بارسيان وسنغي في رودان.

ولفت إلى أن 35 قرية في المحافظة لا تزال تعاني من نقص في المياه.

إخلاء قرى جنوب إيران فيضانات إخلاء خمس قرى جراء الأمطار والسيول

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