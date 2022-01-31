وزير الخارجية الجزائري يعلن انطلاق "مشوار" المصالحة الفلسطينية

07:35 م الإثنين 31 يناير 2022
وزير الخارجية الجزائري يعلن انطلاق "مشوار" المصالحة الفلسطينية

رمطان لعمامرة

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الجزائر - (ا ف ب)

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الإاثنين في مؤتمر صحفي عقد بالكويت أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق". وقال لعمامرة إن بلاده "لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني". ولم تنجح في هذه المهمة وساطات عربية أخرى، علمًا أنه لم تجر أي انتخابات فلسطينية منذ 16 عامًا.

في مؤتمر صحفي عقده بالكويت، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أعلنت بلاده الشهر الماضي أنها ستستضيف محادثات فلسطينية، الاثنين إن عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية "انطلقت".

وأوضح لعمامرة أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وحاولت دول عربية، من بينها السعودية وقطر تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تعارض أي مفاوضات مع إسرائيل، لكن دون جدوى. ولم تنظم أي انتخابات فلسطينية عامة منذ 16 عامًا.

هذا المحتوى من

AFP
رمطان لعمامرة الجزائر المصالحة الفلسطينية

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