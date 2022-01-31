مقتل شرطيين ألمانيين في حادث إطلاق نار غربي البلاد

برلين - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، مقتل شرطيين في حادث إطلاق نار في بلدة كوسل بمدينة "كايزر سلاوترن" غربي البلاد.

وقالت شرطة المدينة - في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "إنه أثناء تفتيش حركة المرور بين منطقتي ميويلرهوف وأولمت ببلدة كوسل، جرى إطلاق النار على شرطية وشرطي هذا الصباح، أسفر عن مقتلهما".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، لاحقا نقلا عن الشرطة، أنه جرى إطلاق عملية بحث عن الجناة خلصت إلى أن أحدهم على الأقل كان مسلحا، مضيفة أن الشرطيين كانا قد أبلغا عبر اللاسلكي عن تعرضهم لإطلاق النار قبل مقتلهما.