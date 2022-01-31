مقتل شرطيين ألمانيين في حادث إطلاق نار غربي البلاد

06:45 م الإثنين 31 يناير 2022
مقتل شرطيين ألمانيين في حادث إطلاق نار غربي البلاد

الشرطة الألمانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، مقتل شرطيين في حادث إطلاق نار في بلدة كوسل بمدينة "كايزر سلاوترن" غربي البلاد.

وقالت شرطة المدينة - في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "إنه أثناء تفتيش حركة المرور بين منطقتي ميويلرهوف وأولمت ببلدة كوسل، جرى إطلاق النار على شرطية وشرطي هذا الصباح، أسفر عن مقتلهما".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، لاحقا نقلا عن الشرطة، أنه جرى إطلاق عملية بحث عن الجناة خلصت إلى أن أحدهم على الأقل كان مسلحا، مضيفة أن الشرطيين كانا قد أبلغا عبر اللاسلكي عن تعرضهم لإطلاق النار قبل مقتلهما.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الألمانية برلين مدينة كايزر سلاوترن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا