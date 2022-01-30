على وقع التوتر مع روسيا.. كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها بأوكرنيا

08:41 م الأحد 30 يناير 2022
على وقع التوتر مع روسيا.. كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها بأوكرنيا

كندا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها بأوكرني

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وكالات:

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على خلفية التوترات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية: "قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين"، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.

وتابع البيان: أنه "مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسئولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين".

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