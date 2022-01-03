مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

05:22 ص الإثنين 03 يناير 2022
مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون إسرائيليون

رام الله-(أ ش أ):

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الأحد، البلدة القديمة في مدينة القدس المُحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين يقدر عددهم بالعشرات اقتحموا سوق القطانين بالبلدة القديمة وأدوا رقصات استفزازية في طرقاتها.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف وعرقلت وأعاقت حركة الأهالي، كما حلّقت طائرة تابعة للاحتلال فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.

وتصدى الشبان المقدسيون لاستفزازات المستوطنين بإطلاق الألعاب النارية.

هذا المحتوى من

Asha
مستوطنون إسرائيليون إطلاق الألعاب النارية مدينة القدس المُحتلة مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال

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