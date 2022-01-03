ضابط سابق يكشف تعرض أكاديمية الدفاع البريطانية لهجوم إلكتروني مدمر

05:15 ص الإثنين 03 يناير 2022
ضابط سابق يكشف تعرض أكاديمية الدفاع البريطانية لهجوم إلكتروني مدمر

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

كشف ضابط متقاعد رفيع المستوى أن أكاديمية الدفاع البريطانية تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في أضرار "كبيرة" ، مشيرا إلى أن مصدره ربما يكون من روسيا أو الصين.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن المارشال الجوي إدوارد سترينجر، الذي تقاعد في أغسطس الماضي، أبلغ "سكاي نيوز" أن الهجوم الذي تم اكتشافه في مارس 2021 يعني أن أكاديمية الدفاع اضطرت إلى إعادة بناء شبكتها.

وقال إنه لا يعرف ما إذا كان المسؤولون عن الهجوم هم مجرمون أم دولة معادية، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، لكن الضرر لم يتم تصحيحه بالكامل إلى الأن حتى بعد أشهر، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وتابع سترينجر: "يمكن أن يكون أيا من هؤلاء أو قد يكون مجرد شخص يحاول العثور على ثغرة أمنية لهجوم ببرنامج الفدية الذي كان، كما تعلمون، منظمة إجرامية صريحة".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه لم يكن هناك أي معلومات حساسة مخزنة على شبكة الأكاديمية.

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