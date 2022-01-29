مصرع شخصين في شمال بريطانيا جراء العاصفة "مالك"

11:44 م السبت 29 يناير 2022
مصرع شخصين في شمال بريطانيا جراء العاصفة "مالك"

أرشيفية

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لندن - (أ ش أ):

لقي شخصان مصرعهما جراء تساقط الأشجار بفعل العاصفة "مالك"، التي ضربت الأجزاء الشمالية من بريطانيا، اليوم السبت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف وتسبب في اضطراب واسع النطاق.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن طفلًا في التاسعة من عمره توفي في المستشفى بعد أن سقطت عليه شجرة هو ورجل آخر بالقرب من مدينة ستوك بإنجلترا. ولايزال الرجل يتلقى العلاج.

كما قالت شرطة اسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا توفيت متأثرة بإصابتها بعد سقوط شجرة عليها في أبردين، حيث تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 85 ميلاً في الساعة على ساحل أبردينشاير القريب.

من جانبها، قالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستيرجين، إن تأثير العاصفة مالك كان "شديدًا"، مضيفة أن الطقس القاسي للغاية أدى إلى خسائر في الأرواح، معربة عن تعازيها ومواساتها للمتضررين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل سرعات رياح تجاوزت الـ 100 ميل في الساعة في أجزاء من اسكتلندا، مع انقطاع إمدادات الكهرباء عن آلاف المنازل في اسكتلندا وإنجلترا بسبب انهيار خطوط الكهرباء.

كما شهد قطاع النقل اضطرابًا واسع النطاق، وحثت الشرطة الناس على تجنب التنقل ما لم يكن ذلك "ضروريًا للغاية".

هذا المحتوى من

Asha
عاصفة مالك بريطانيا انقطاع الكهرباء

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