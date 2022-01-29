إفريقيا تسجل 10 ملايين و669 ألفا و963 إصابة بكورونا حتى الآن

أديس أبابا - (أ ش أ):

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة حتى الآن بلغ 10 ملايين و669 ألفا و963 حالة، و237 ألفا و269 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم /السبت/ - أنه تم إعطاء أكثر من 210 ملايين و635 ألفا و964 لقاحا مضادا للفيروس في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و545 ألفا و496 حالة.. مشيرة إلى أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها، وتليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.