إفريقيا تسجل 10 ملايين و669 ألفا و963 إصابة بكورونا حتى الآن

05:33 م السبت 29 يناير 2022
إفريقيا تسجل 10 ملايين و669 ألفا و963 إصابة بكورونا حتى الآن

اختبارات كورونا في إفريقيا

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أديس أبابا - (أ ش أ):

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة حتى الآن بلغ 10 ملايين و669 ألفا و963 حالة، و237 ألفا و269 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم /السبت/ - أنه تم إعطاء أكثر من 210 ملايين و635 ألفا و964 لقاحا مضادا للفيروس في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و545 ألفا و496 حالة.. مشيرة إلى أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها، وتليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

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