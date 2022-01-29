الرئيس التركي يعيد تعيين بكر بوزداغ وزيرًَا للعدل

03:02 م السبت 29 يناير 2022
الرئيس التركي يعيد تعيين بكر بوزداغ وزيرًَا للعدل

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أنقرة- (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعاد تعيين بكر بوزداغ وزيرا للعدل خلفا لعبد الحميد جل، وأقال رئيس معهد الإحصاء التركي (تركستات).

وبحسب قرار رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية الصادرة فجر السبت: "عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بكر بوزداغ وزيرا للعدل، خلفا للوزير السابق عبد الحميد جل الذي طلب إعفاءه من مهامه"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.
يذكر أن بوزداغ شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للعدل في حكومات سابقة.
وقال جل في تغريدة على تويتر: "استقلت من منصبي كوزير للعدل الذي كنت اشغله منذ 19 يوليو 2017". وشكر جل في تغريدته الرئيس التركي على قبوله استقالته بدون إعطاء سبب لتركه منصبه.

وتنتقد مجموعات حقوقية تركيا بسبب تدهور استقلال القضاء وسط ما تصفه بصدور أحكام مسيسة، وبأنه حملة واسعة النطاق على المعارضة.

وأقال اردوغان أيضا سعيد اردال من منصبه كرئيس لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) بعد مرور أقل من عام على تعيينه، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وأضافت الجريدة الرسمية أنه تم تعيين أرهان تشاتين كايا رئيسا جديدا للمعهد.

واتهمت أحزاب المعارضة تركستات بالتلاعب في بيانات التضخم وتضليل المواطنين وسط عدم استقرار اقتصادي شديد في تركيا ،رغم أن المعهد ينفي كل مثل هذه المزاعم.

ورسميا، بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 36% العام الماضي، وهو الأعلى خلال حكم أردوغان على مدار قرابة 20 عاما.

وقدرت مراكز بحثية مستقلة الرقم الحقيقي بأنه مرتفع ويصل إلى 82%.

وتعاني تركيا بالفعل لاحتواء أزمة عملة فيما من المتوقع أن يزداد التضخم ارتفاعا في الشهر الجاري.

الرئيس التركي أردوغان أنقرة

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