روسيا: لا نريد الحرب.. لكن لا يمكن السماح بتجاهل مصالحنا

10:52 م الجمعة 28 يناير 2022
روسيا: لا نريد الحرب.. لكن لا يمكن السماح بتجاهل مصالحنا

سيرجي لافروف

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موسكو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تسعى وراء الحرب فيما يتعلق بملف أوكرانيا، بيد أن موسكو لا تستطيع أن تسمح بالتجاهل المتعمد لمصالحها.

وقال لافروف - في تصريح أوردته وكالة انباء /انترفاكس/ الروسية- "إذا كان ذلك يعتمد على الجانب الروسي، فلن تكون هناك حرب.. نحن لا نسعى وراء اشعال الحرب.. ولكننا لن نسمح أيضا برفض مصالح بلادنا المشروعة أو حتى تجاهلها".

وتنفي روسيا أن تكون لديها أي خطط للغزو لكنها تقدمت الشهر الماضي بقائمة طويلة من المطالب الأمنية من الغرب، من بينها عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو".

ورفضت الولايات المتحدة هذا المطلب الرئيسي، بينما عرضت على موسكو ما وصفته بـ "طريق دبلوماسي جدي إلى الأمام".

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف روسيا وزير الخارجية الروسي أوكرانيا

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