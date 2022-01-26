تيجراي تتلقى أول مساعدات من الصليب الأحمر منذ أشهر

أديس أبابا - (د ب أ)

وصلت لأول مرة منذ أشهر رحلة طيران على متنها شحنة مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة تيجراي الذي مزقته الحرب، في شمال إثيوبيا.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الطائرة التي تحمل على متنها كميات من الأدوية هبطت في ميكيلي عاصمة تيجراي اليوم الأربعاء، وأنه من المقرر إرسال المزيد من الرحلات الجوية وقوافل الشاحنات.

وهناك حاجة ماسة لهذه الأدوية في تيجراي.

واتهمت منظمة الصحة العالمية الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا بمنع وصول الإمدادات الطبية لتيجراي.

وتحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الذي تعود أصوله إلى تيجراي، حول "جحيم في تيجراي"، قائلا إن الوضع هناك يسوء أكثر من أي صراع آخر في المنطقة. ورفضت الحكومة هذه الاتهامات.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على مقاليد الأمور في البلاد لخمسة وعشرين عاما قبل أن تجبر على التحول إلى صفوف المعارضة عقب انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في عام 2018.

وأدى الخلاف بين الحكومة في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشأن تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا إلى حالة العنف الراهنة.

وقامت تيجراي بإجراء انتخابات إقليمية ضد رغبة الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى الاشتباكات الحالية، المستمرة منذ نوفمبر 2020.