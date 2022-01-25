مصر وروسيا تبحثان القضايا الرئيسية المعنية بتغير المناخ

مصر - (أ ش أ)

تبادل الممثل الخاص لوزارة الخارجية بشأن الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وائل أبوالمجد، مع نائب وزير خارجية روسيا سيرجي فيرشينينن، الآراء حول القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها خلال المؤتمر المقبل.

وذكر بيان وزعته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن الجانبين أكدا أهمية قضية تغير المناخ في ضوء الجهود الدولية لضمان التنمية المستدامة وأهمية التمسك بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. موضحا أن الطرفين اتفقا على دعم الاتصالات على جميع المستويات للوصول للتقدم البالغ في المؤتمر المزمع عقده في الخريف المقبل.