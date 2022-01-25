مسؤولة أوكرانية: التصعيد الروسي له تأثير قوي على الاقتصاد

أوكرانيا - (أ ش أ)

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولجا ستيفانيشينا "إن التصعيد المستمر دون غزو عسكري هو أيضا جزء من السيناريو الروسي، الذي له تأثير قوي على الاقتصاد الأوكراني واستقرار القطاع المصرفي".

وأوضحت ستيفانيشينا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد ينعكس بقوة على الاقتصاد الأوكراني، ويتطلب مشاركة مالية ضخمة لضمان استقرار القطاع المصرفي، مضيفة أن "الاستثمار الأسبوعي في استقرار النظام المصرفي يساوي جميع المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا".

ورأت أن التصعيد المستمر هو واقع جديد تحاول روسيا فرضه، مؤكدة -في الوقت نفسه- أن الحكومة الأوكرانية تعمل على أكثر السيناريوهات احتمالا وستظل جاهزة لسيناريوهات عسكرية.