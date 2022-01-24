المجلس العسكري في مالي يطالب الدنمارك بسحب قواتها

وكالات

طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، الدنمارك بسحب جنودها فورًا من البلاد، حسبما أعلن المجلس في بيان، وفقًا للشرق.

وتنتشر في مناطق بمالي قوات أوروبية بقيادة فرنسية، بهدف مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري في مالي يحظر منذ نحو أسبوعين حركة النقل الجوي لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وذلك في إطار نزاع على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".