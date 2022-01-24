إيران: لم نصل بعد لمرحلة التفاوض المباشر مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، إن الامريكيين يطالبون على الدوام اجراء مفاوضات مباشرة مع إيران و"لكننا ومن خلال استنتاجنا لم نصل بعد الى هذه المرحلة".

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الخارجية على هامش اختتام ملتقى "ايران ودول الجوار" الاثنين بطهران، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية.

وردا على سؤال بشان اللقاء بين وزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، قال أمير عبداللهيان : لقد نظمنا المباحثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية وكبار الخبراء، ونتطلع بان نبلغ نقطة التنفيذ بالمستوى نفسه، ومن دون الحاجة الى رفع مستوى اللقاءات".

وأضاف، أن المهم بالنسبة لنا هو أن يعرف الشعب التفاصيل عندما نصل إلى نتيجة معينة على طاولة المفاوضات، وانني اتطلع إلى الاقتراب من هذه المرحلة.

وعلى صعيد أخر، أعلن وزير الخارجية بأنه سيزور الهند وسريلانكا خلال الاسبوع القادم.

وعن أهداف زيارته للهند، قال "إن نظيري الهندي قام خلال الأشهر الأربعة الماضية بزيارة إيران مرتين"؛ واصفًا العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي بالجيدة.

كما أشار إلى مباحثاته القادمة في سريلانكا لمتابعة التعاون الثنائي في مجال الخدمات الهندسية وتنفيذ بعض المشاريع مثل انشاء سد ومحطة للطاقة، حيث اتخذت بشأنها خطوات هامة لغاية الأن.

ونوه وزير الخارجية بالعلاقات القائمة بين طهران و انقرة، مبينا أن اللقاء بين الرئيسين الايراني والتركي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في عشق اباد، جرى خلاله الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين البلدين في طهران؛ وتوقع أن يتزامن هذا الاجتماع مع الاجتماع الثلاثي بين الدول الراعية لمباحثات السلام السورية في صيغة استانا.