طالبان تعلن احتجاز 40 شخصًا لمحاولتهم الفرار إلى خارج البلاد

كابول - (د ب أ)

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية اليوم الإثنين أنه تم اعتقال 40 شخصًا في ولاية بلخ شمالي البلاد، لمحاولتهم الفرار إلى خارج البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص بمطار مولانا جلال الدين محمد بلخي الدولي في مدينة مزار الشريف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في بيان إنه تم الإفراج عن هؤلاء الأفراد بعد احتجازهم بشكل مؤقت من أجل استجوابهم.

وأضاف مجاهد بأن هناك عدد من النساء لا يزلن رهن الاعتقال، حيث لم يأت أحد من أفراد عائلاتهن لاصطحابهن إلى المنزل.

وأشار مجاهد إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن هؤلاء النسوة اللاتي لا يزلن رهن الاعتقال، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وهذه أول مرة تؤكد فيها حركة طالبان رسميا قيامها بمنع أشخاص من السفر للخارج.

وقد أوقفت حركة طالبان في الأشهر الأخيرة رحلات الإجلاء من أفغانستان بسبب خلاف حول كيفية تشغيل مطار العاصمة كابول، وحول من يُسمح له بالمغادرة على متن رحلات الإجلاء.

وينتظر الآلآف من الموظفيين المحليين الأفغان، الذين يزعمون أنهميواجهون خطر الانتقام من مسلحي طالبان نتيجة لعملهم مع القوات الدولية خلال السنوات العشرين الماضية، استئناف رحلات الإجلاء.