دبي تكشف عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي بالعالم (فيديو)

09:54 م الإثنين 24 يناير 2022
دبي تكشف عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي بالعالم (فيديو)

دبي تكشف عن أكبر حافلة للإسعاف البري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

دبي - (د ب أ)

كشفت دبي اليوم الاثنين عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي في العالم، حيث تضم الحافلة أربعة أسرة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ أربع حالات حرجة في الوقت نفسه، وتتسع إجمالا لسبعة مصابين.

وعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الحافلة خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي، الذي بدأت فعالياته اليوم الإثنين في الإمارات.

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن "الحافلة رباعية الدفع، وتعد الأولى من نوعها في العالم لما تتميز به من مواصفات تمكنها من الوصول لمناطق وعرة في الصحراء والجبال لإنقاذ المصابين من هواة الرياضات الصحراوية والمخيمين".

وأضاف بن دراي للصحفيين: "تم تصنيع حافلة الإسعاف محليا بالتعاون بمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ وتمنع تكون البكتيريا، وروعي في التصميم أن تكون سهلة التنظيف والتعقيم، إضافة لعملها بنظام الطاقة الشمسية المستخدم لشحن المعدات الطبية".

وأوضح مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنه تم تزويد الحافلة بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائيا في حال حدوثها. كما أنها مزودة بشبكة إنترنت لاسلكية متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات، و مزودة بكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة.

وتابع بن دراي قائلا: "لقد روعي أن تكون الإنارة الداخلية قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض، ونظرا لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة ويوفر جوا داخليا باردا ومريحا".

وأشار بن دراي إلى ان الحافلة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كيلو جرام يعمل على رفع النقالة بطريقة تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عملية إدخال آمنة للمصابين.

الإسعاف البري حافلة إسعاف دبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد |تحذير من طقس الساعات المقبلة: صقيع و5 درجات في القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا