الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء صندوق جديد مع الإمارات

10:53 م الأحد 23 يناير 2022
الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء صندوق جديد مع الإمارات

نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية

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وكالات:

صادقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء صندوق جديد لدعم مشاريع تكنولوجية مشتركة بين شركات إسرائيلية وإماراتية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن الصندوق الجديد سيختص بمشاريع مشتركة بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجال التقنية العالية، ويأتي تدشينه بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجال الابتكار التكنولوجي ومساعدة الشركات الإسرائيلية في كسب الوصول إلى موارد وبنى تحتية غير متوفرة في دولتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق الجديد سيوفر حوافز مالية لشركات إسرائيلية تنتج تقنيات جديدة أو تحسن تقنيات قائمة وسيساعدها في العثور على شركاء إماراتيين وتنظيم أنشطتها وفقا للقواعد المحلية وتطوير استراتيجيات التسويق.

ومن المقرر أن تخصص كل من إسرائيل والإمارات لهذا الصندوق سنويا 15 مليون شيكل (نحو 4.8 مليون دولار)، كي تبلغ أرصدة الصندوق بعد 10 سنوات 300 مليون شيكل (أكثر من 95 مليون دولار).

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