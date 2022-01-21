بعد هجوم العظيم.. الجيش العراقي يتوعد الإرهابيين برد قاس

03:22 م الجمعة 21 يناير 2022
بعد هجوم العظيم.. الجيش العراقي يتوعد الإرهابيين برد قاس

الجيش العراقي

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بغداد - أ ش أ

توعدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الجمعة، برد قاس على الإرهابيين منفذي حادث العظيم في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعي استشهاد ضابط وعدد من الرتب والجنود من أبطال السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى في الجيش العراقي بمنطقة أم الكرامي بناحية العظيم"، مؤكدًا حتمية القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر وأنه سيكون قريباً وقاسياً.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من أفراد الجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالي جراء حادث إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش العراقي بغداد العراق

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