العالم في 24 ساعة.. واشنطن تجدد تهديدها لروسيا والبرهان يكلف حكومة تسيير أعمال

وكالات

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها الأزمة الأوكرانية التي تصدرت عناوين الأخبار بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى كييف، وجدد تهديدات بلاده لموسكو حال شن غزوًا على أوكرانيا. بينما استقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو، بهدف تطوير العلاقات بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

وفي السودان، كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.