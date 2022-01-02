التحالف العربي: نفذنا 10 عمليات ضد الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركى المالكى - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا".