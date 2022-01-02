التحالف العربي: نفذنا 10 عمليات ضد الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة

05:33 م الأحد 02 يناير 2022
التحالف العربي: نفذنا 10 عمليات ضد الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركى المالكى - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا".

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي الحوثيون العمليات العسكرية اليمن الحرب اليمنية

الخبر التالى:

الاستخبارات العراقية تعثر على مخزن للأسلحة من مخلفات داعش في نينوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قمة بريميرليج |تشيلسي 0-1 ليفربول.. ماني يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا