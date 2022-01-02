حريق يغلق مؤقتًا أطول نفق للطريق السريع في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

أعلن متحدث باسم شرطة الطرق السريعة في ولاية تورينجن الألمانية، الأحد، عن إغلاق مؤقت لأطول نفق للطريق السريع في ألمانيا بسبب حريق.

وأوضح المتحدث أنه تم إغلاق الاتجاهين في الطريق البالغ طوله نحو 8000 متر لمدة تقرب من ساعتين.

ونوهت الشرطة انتباه السائقين لتحويل مسارهم منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا.

كانت سيارة ركاب اندلعت فيها النيران خلال سيرها في النفق الواقع تحت غابة تورينجن، وقال المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة إن التحقيقات الأولية أفادت بأن من الممكن أن يكون سبب الحريق عطب فني.

ولم يكن في السيارة سوى قائدها الذي وقعت له إصابات طفيفة جراء استنشاق الدخان، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وذكر المتحدث أن قوات إطفاء النفق قامت بإخماد الحريق الذي شب في السيارة.