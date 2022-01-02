مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية إسرائيلية

03:08 م الأحد 02 يناير 2022
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية إسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- أ ش أ:

اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن المستوطنين، ويقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين.

وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم. وبلغ إجمالي عدد المُستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام المُنصرم 34 ألفا و562 مستوطنا، من ضمنهم طلبة معاهد دينية يهودية وجنود وضباط وموظفون يعملون في حكومة الاحتلال وأعضاء في الكنيست.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي رام الله القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |مجلس الوزراء يصدر بيانا رسميا بشأن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد- بيان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا