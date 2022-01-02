مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية إسرائيلية

رام الله- أ ش أ:

اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن المستوطنين، ويقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين.

وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم. وبلغ إجمالي عدد المُستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام المُنصرم 34 ألفا و562 مستوطنا، من ضمنهم طلبة معاهد دينية يهودية وجنود وضباط وموظفون يعملون في حكومة الاحتلال وأعضاء في الكنيست.