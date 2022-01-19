استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في أنحاء العالم

جميع أنحاء العالم - (أ ش أ)

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 33899 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10899411 إصابة. وأشار المقر إلى تسجيل 698 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 323376 شخصًا".

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تسجيل 4 آلاف و60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و231 ألفا و909 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 132 ألفا و132 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 6 ملايين و71 ألفا و217 شخصا حتى الآن. ويوجد حاليا 1271 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 628 ألفا و166 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، تسع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 آلاف و550 وفاة. حسبما ذكرت وكالة أنباء "ترند" الأذرية. وتعافى على مدار أمس، 543 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 610 آلاف و23 شخصا.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 1615 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 296 ألفًا و 77 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 844 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 986 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 1745 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 9 حالات وفاة. ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إندونيسيا حتى الآن إلى 4 ملايين و275 ألفا و528 شخصا، وتبلغ الوفيات 144 ألفا و192 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و959 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و142 حالة وفاة. وقالت إن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في فيتنام وصلت حتى الآن إلى 2 مليون و78 ألفا و87 حالة، بينما تبلغ الوفيات 36 ألفا و114 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و642 ألفا و294 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و176 حالة. حسبما ذكرت صحيفة "بور ثوم ألو" البنغالية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي على مدار أمس 473 شخصا.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9 آلاف و502 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 877 ألفا و717 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 11 ألفا و628 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 613 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 818 ألفا و160 شخصا.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 892 إصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 598 ألفا و536 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و243 حالة وفاة.

وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 359 حالة وفاة، و108 ألفا و 69 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 152 ألفا و872 حالات، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليون و506 ألفا و750 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 248 حالة وفاة، و192 ألف و380 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 142 ألفا و205 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 9 ملايين و219 ألفا و391 إصابة.

وفي فنلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و382 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة. ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في فنلندا حتى الآن إلى 407 آلاف و711 شخصا، وتبلغ الوفيات 1762 حالة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 52 آلفا و549 إصابة جديدة و33 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و361 ألفا و2735 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألف و413 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 230 ألف و 856 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 689 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 12ألفًا و138 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 127 ألفًا و723 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 6087 حالة عقب تسجيل 52 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 17 ألفا و318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و484 ألفا و516 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و152 حالة. ويوجد حاليا 2619 شخصا في المستشفيات، من بينهم 112 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 20 ألفا و107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و723 ألفا و496 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 88 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و285 حالة. حسبما ذكرت صحيفة "كاثميرني" اليونانية.

ولا تزال أتيكا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليونان، بؤرة الوباء لتأتي بتسجيل 7400 حالة إصابة جديدة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و610 إصابات و58 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و944 ألفا و916 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و385 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و82 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و17 حالة وفاة. ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 في لاتفيا حتى الآن إلى 314 ألفا و142 حالة، بينما تبلغ الوفيات 4 آلاف و759 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 10 آلاف و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 836 ألفا و807 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و257 حالة. حسبما ذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية.

وتعافى على مدار أمس 3 آلاف و702 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين من الفيروس التاجي إلى 767 ألفا و342 شخصا.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 324 ألفا و26 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 13 ألفا و912 وفاة.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 17 ألفا و464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و793 ألفا و754 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 12 ألفا و637 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 38 ألفا و759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و188 ألفا و908 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و535 حالة. وتم إدخال ما مجموعه 821 مريضا إلى المستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

إفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 4322 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 568 ألفًا و 900 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 93 ألفًا و707 حالات عقب تسجيل 36 حالة وفاة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 1140 حالة إصابة جديدة بالمرض، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 299 ألفا و172 حالة، وتبلغ الوفيات 3 آلاف و877 حالة.

وفي أمريكا الجنوبية، سجلت تشيلي، 9 آلاف و509 إصابات بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و902 ألفا و657 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و431 حالة وفاة.