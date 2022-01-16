أوكرانيا تتوقع مزيد من الأسلحة لدى الانفصاليين المدعومين من روسيا

كييف- (د ب أ):

قالت السلطات العسكرية الأوكرانية إن الانفصاليين المدعومين من روسيا يكدسون الأسلحة في مناطق شرقي أوكرانيا، في انتهاك لاتفاق مينسك للسلام لعام 2015.

وقال المكتب الصحفي للجيش الأوكراني، إن انفصاليين تسلحهم روسيا نشروا خلال 24 ساعة ماضية 275 مركبة عسكرية في أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الخاضعتين لسيطرتهم منذ 2014. وتشمل المركبات دبابات ومدافع ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر.

وأفاد الجيش الأوكراني في بيان عبر فيسبوك بأن روسيا، من خلال تسليح الانفصاليين، تقف وراء "التأسيس الممنهج لأسباب المزيد من التصعيد على خط الاتصال". ويمتد خط الاتصال بين أوكرانيا والمناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وقالت روسيا بشكل متكرر إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا، فيما تصاعدت التوترات بين البلدين في الأسابيع الماضية. وتعرب روسيا عن رغبتها في أن يمنع حلف شمال الأطلسي (ناتو) انضمام أوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد السوفيتي سابقا، مع إبقاء قواتها عند مواقعها في عام 1997.