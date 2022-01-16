محلل سياسي: العراق بحاجة لدعم محلي أكثر من الدولي

06:59 ص الأحد 16 يناير 2022
محلل سياسي: العراق بحاجة لدعم محلي أكثر من الدولي

مظاهرات العراق

قال الإعلامي والمحلل العراقي، طه أبو رغيف، إن العراق بحاجة إلى مبادرة تجمع شمل الجميع تحت لواء واحد هو علم ومستقبل العراق.

واضاف الإعلامي العراقي، أن البلاد تعاني من فلول تنظيم داعش الإرهابي، الذي ما زال يزرع متفجرات وعبوات ناسفة، الأمر الذي يعرقل الكثير من الخطوات نحو استقرار بلاد الرافدين.

وأوضح أبو رغيف، أن طرح مبادرة واضحة المعالم والخطوات تلتزم بها كل القوى السياسية وتجمعهم على هدف واحد هو استقرار العراق، من شأنها تغيير الكثير من الأمور على أرض الواقع، مشددا على أن مثل تلك المبادرة يمكن طرحها من الداخل أو الخارج على أن تراعي تشكيلا لكل القوى السياسية.

وتابع الإعلامي العراقي، أن العراق بحاجة لدعم محلي أكثر من الدولي، كون البلاد لن تحل مشاكله إلا بسوعد أبنائه.

واختتم تصريحاته، بأن العراق يحظى بدعم عربي كبير ويجب استغلاله جيدا، في ظل حالة يقظة تعيشها البلاد العربية الفترة الحالية.

العراق دعم مظاهرات

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