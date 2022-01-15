"السيارات تغرق في المياه".. فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي (فيديو)

وكالات:

تسبب موجات تسونامي، في حدوث فيضانات في ميناء سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بي إن أو" على موقع "تويتر"، اليوم السبت، غرق السيارات في المياه.

WATCH: Tsunami causes flooding at the Santa Cruz Harbor in California pic.twitter.com/bmd9VtmJov — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

ثار بركان تحت الماء قبالة تونجا اليوم، السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز".

تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي

قال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونجا وعاصمة ساموا الأمريكية، محذراً من تسونامي قد يضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما شهدت هاواي فيضانات.