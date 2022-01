"السيارات تغرق في المياه".. فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي (فيديو)

وكالات:

تسبب موجات تسونامي، في حدوث فيضانات في ميناء سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بي إن أو" على موقع "تويتر"، اليوم السبت، غرق السيارات في المياه.

WATCH: Tsunami causes flooding at the Santa Cruz Harbor in California pic.twitter.com/bmd9VtmJov