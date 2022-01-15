"السيارات تغرق في المياه".. فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي (فيديو)

09:53 م السبت 15 يناير 2022
"السيارات تغرق في المياه".. فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي (فيديو)

فيضانات بكاليفورنيا

وكالات:

تسبب موجات تسونامي، في حدوث فيضانات في ميناء سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بي إن أو" على موقع "تويتر"، اليوم السبت، غرق السيارات في المياه.

ثار بركان تحت الماء قبالة تونجا اليوم، السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز".

تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي

قال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونجا وعاصمة ساموا الأمريكية، محذراً من تسونامي قد يضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما شهدت هاواي فيضانات.

فيضانات بكاليفورنيا فيضانات ميناء سانتا كروز غرق السيارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس أمم أفريقيا..صلاح يقود منتخب مصر لفوز بشق الأنفس على غينيا بيساو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا