إصابة 33 شخصا خلال حفل زفاف في درعا جنوب سوريا

دمشق - (د ب أ)

سقط عشرات الجرحى خلال انفجار وقع خلال حفل زفاف في محافظة درعا جنوب سوريا مساء اليوم الجمعة.

وقال مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدد الكلي للمصابين بسبب الانفجار الذي وقع خلال حفل زفاف في قرية عابدين بريف درعا الغربي بلغ 33 شخصا، بينهم أطفال.

واستقبل مشفى درعا الوطني 19 إصابة ومشفى طفس الوطني 6 إصابات، فيما وصل إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.

وقال سكان في بلدة عابدين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): " لم نعلم ماذا حصل هل هي عبوة ناسفة أم قذيفة ولكن البعض تحدث عن قنبلة يدوية انفجرت خلال حفلة الزفاف وتجمع المئات من الأهالي أغلبهم أطفال ".