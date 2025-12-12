سفينة تركية تتعرض لأضرار في الهجوم على ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، تعرض سفينة شحن تركية لأضرار في الهجوم الذي وقع على ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني.

وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم الجمعة، إن الحادث يبرز المخاطر التي تهدد الأمن في البحر الأسود.

ومن جانبه، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القصف الروسي الذي استهدف ميناء تشورنومورسك، وأدى إلى تدمير سفينة مدنية كانت راسية هناك.

وقال زيلينسكي، أن استهداف سفينة مدنية يؤكد أن روسيا لا تتعامل بجدية مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد دليلًا إضافيًا على تجاهل موسكو لمسارات التهدئة.