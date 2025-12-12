إعلان

سفينة تركية تتعرض لأضرار في الهجوم على ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني

كتب : مصراوي

09:35 م 12/12/2025

وزارة الخارجية التركية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، تعرض سفينة شحن تركية لأضرار في الهجوم الذي وقع على ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني.

وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم الجمعة، إن الحادث يبرز المخاطر التي تهدد الأمن في البحر الأسود.

ومن جانبه، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القصف الروسي الذي استهدف ميناء تشورنومورسك، وأدى إلى تدمير سفينة مدنية كانت راسية هناك.

وقال زيلينسكي، أن استهداف سفينة مدنية يؤكد أن روسيا لا تتعامل بجدية مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد دليلًا إضافيًا على تجاهل موسكو لمسارات التهدئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية التركية تعرض سفينة شحن تركية لأضرار الهجوم على ميناء تشورنومورسك الأوكراني مخاطر تهدد الأمن في البحر الأسود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة