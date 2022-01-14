هجوم سيبراني ضخم يستهدف الحكومة الأوكرانية

كييف - (د ب أ):

أعلنت وزارة التعليم في كييف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، أن هجوما إلكترونيا ضخما استهدف المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا بعد منتصف الليل ما تسبب في عدم إمكانية الوصول لمواقع كثيرة على الإنترنت.

ووصف البيان الحادث بأنه "هجوم عالمي". وتعذر الوصول إلى الموقع الرئيسي للحكومة الأوكرانية وموقع خدمات الطوارئ وموقعي وزارتي الخارجية والطاقة اليوم الجمعة.

أعلنت وزارة الطاقة أن وحدة الشرطة المتخصصة في الهجمات الإلكترونية بدأت تحقيقا. ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، عقب الهجوم، أنه ظهرت على شاشات الحاسب الآلي في وزارة الخارجية رسالة مكتوبة بالروسية والبولندية والأوكرانية مفادها أن "كل البيانات على الحاسب الآلي دُمرت ومن المستحيل استعادتها".