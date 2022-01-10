3 فتيات يذهبن ضحية خلافات زوجية في باكستان

إسلام آباد - (د ب أ):

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين أن أبا قتل بناته الثلاثة بعد خلاف مع زوجته في شرق باكستان.

ولقيت الفتيات 9 أعوام، و8 أعوام، و6 أعوام، حتفهن عقب إلقائهن في قناة رى في بلدة قصور بالقرب من الحدود الهندية، حيث وصف اندول ماجد، أحد رجال الشرطة، الحادث بأنه يبرز مشكلة القسوة تجاه الأطفال.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل، وفقا لما قاله ماجد، مضيفا أنه تم انتشال جثث الفتيات من القناة.

وأضاف ماجد أنه سوف يتم اتهام الاب بعدة تهم قتل، ويمكن أن يواجه عقوبة الاعدام في حال تمت إدانته.