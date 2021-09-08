إعطاء 5.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

واشنطن - (د ب أ)

تلقى أكثر من 5.59 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن في 184 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو 35.7 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 377 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء 810 آلاف و 715 جرعة في اليوم.

وبهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 36.4% من سكان العالم قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل.