Masrawy logo white

إعطاء 5.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

11:31 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
إعطاء 5.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تلقى أكثر من 5.59 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن في 184 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو 35.7 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 377 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء 810 آلاف و 715 جرعة في اليوم.

وبهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 36.4% من سكان العالم قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل.

لقاحات كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

وزير خارجية ألمانيا: لن نعترف بحكومة طالبان في هذه المرحلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا