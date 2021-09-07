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روسيا: لن نشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 سبتمبر

05:50 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
روسيا: لن نشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 سبتمبر

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان، المقرر انعقاده في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن روسيا لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 سبتمبر، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أكد أن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة "طالبان"، ومن الضروري أولاً تطابق وعودها مع أفعالها، قائلا إن روسيا ما زالت تحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها.

كانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد دخلت منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولا سيما النساء والفتيات.

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وزارة الخارجية الروسية أفغانستان ديمتري بيسكوف حركة طالبان

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