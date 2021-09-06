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٤ مواطنين أمريكيين يغادرون أفغانستان برًا بمساعدة أمريكية

08:44 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
٤ مواطنين أمريكيين يغادرون أفغانستان برًا بمساعدة أمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تمكنت من مساعدة أربعة مواطنين أمريكيين على الفرار من أفغانستان برًا إلى بلد غير محدد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إنه كان في استقبال الأميركيين الأربعة دبلوماسيون أميركيون عند الحدود بعد مغادرتهم أفغانستان. وبحسب المسؤول، فإن هذه هي المرة الأولى التي تسهل فيها وزارة الخارجية مثل هذه الخطوة، على الرغم من أن الأفراد الأمريكيين لم يكونوا متورطين داخل أفغانستان.

وتمثل عمليات الإجلاء الخطوات الأولى في نهج جديد لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان بعد انتهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة في البلاد ، والذي دام عقدينفي 31 أغسطس الماضي.

وتتضمن الاستراتيجية التنسيق مع حركة طالبان، عدو الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لتجنب الهجمات الإرهابية وضمان المرور الآمن للأميركيين. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية هذه الخطوة من الناحية الأمنية، إن طالبان كانت على علم بهذه الخطوة ولم تعرقلها.

ويشار إلى أن إدارة بايدن تعرضت لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لتركها وراء ظهرها مواطنين أمريكيين وحلفاء أفغان خلال خروجها السريع من تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

وزارة الخارجية الأمريكية أفغانستان حركة طالبان

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