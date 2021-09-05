الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين فلسطينيين في شمال رام الله
رام الله - (أ ش أ):
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلين فلسطينيين عند مدخل مخيم الجلزون بشمال رام الله.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين وهما ريان رائد دلاش، ووليد وائل حميدات (13 عامًا) عند مدخل المخيم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس السبت 3 فتية من المخيم ذاته.
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