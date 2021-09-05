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وزير النفط العراقي: لدينا أزمة كبيرة في استثمار الغاز والطاقة الشمسية

09:33 م الأحد 05 سبتمبر 2021
وزير النفط العراقي: لدينا أزمة كبيرة في استثمار الغاز والطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية - ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن دولة العراق لديها أزمة كبيرة في استثمار الغاز والطاقة الشمسية.

وأوضح وزير النفط - خلال مؤتمر صحفي مع شركة توتال الفرنسية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الوزارة وقعت مجموعة مشاريع مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار كميات الغاز في محافظة البصرة، بالإضافة إلى تطوير أحد حقول النفط وبناء منشآت أخرى.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تعد أكبر مشاريع البنى التحتية التي وقعتها الوزارة خلال العشرين سنة الماضية، وإلى أنها أكبر استثمار لشركة غربية في العراق، وسيحدد ملامح الطاقة في البلاد للسنوات المقبلة.

هذا المحتوى من

الطاقة الشمسية بغداد العراق النفط

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