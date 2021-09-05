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الرئيس الإيراني يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الاتفاق النووي

09:02 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الرئيس الإيراني يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الاتفاق النووي

إبراهيم رئيسي

طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى يجب أن تؤدي إلى رفع العقوبات عن اقتصاد الجمهورية الإسلامية.

وفي اتصال هاتفي اليوم الأحد، قال رئيسي لماكرون إن إيران ليست مهتمة "بالمفاوضات من أجل المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة.

ولم تقدم الحكومة الإيرانية حتى الآن أي مؤشر عن الموعد المرجح أن تستأنف فيه المحادثات- المتوقفة منذ انتخاب رئيسي في يونيو. وأضاف رئيسي في البيان أن إيران تريد تطوير العلاقات التجارية مع فرنسا وهي مستعدة لبدء "تعاون شامل مع أوروبا من خلال فرنسا".

ويوم الجمعة، قال كبير مبعوثي الولايات المتحدة لإيران، روبرت مالي، لوكالة بلومبرج، إن واشنطن "لا تستطيع الانتظار إلى الأبد" لاستئناف المحادثات بينما تواصل إيران توسيع برنامجها النووي مع استمرار العقوبات على اقتصادها.

إبراهيم رئيسي طهران إيران الاتفاق النووي فرنسا ماكرون

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