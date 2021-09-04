التحالف: إحباط هجومين صاروخيين على السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت وأحبطت "هجوما باليستيا عدائيا" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر التحالف في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت هجوما آخر بصاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، جنوب السعودية.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدفت جنوب المملكة.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.