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وفاة كريمة ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

02:52 م الخميس 30 سبتمبر 2021
وفاة كريمة ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

الرياض- (د ب أ):

أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأميرة هلا، كريمة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إنه سيتم صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأميرة هلا، كريمة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز، ولها 3 شقيقات، هنّ الأميرة مها بنت عبدالله، والأميرة جواهر بنت عبدالله، والأميرة سحر بنت عبدالله.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأميرة هلا الرياض السعودية

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