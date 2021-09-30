وفاة كريمة ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز

الرياض- (د ب أ):

أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأميرة هلا، كريمة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إنه سيتم صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأميرة هلا، كريمة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز، ولها 3 شقيقات، هنّ الأميرة مها بنت عبدالله، والأميرة جواهر بنت عبدالله، والأميرة سحر بنت عبدالله.