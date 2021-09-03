السعودية تؤكد لمجلس الأمن اتخاذها إجراءات للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها

الرياض/نيويورك - أ ش أ

أكدت المملكة العربية السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المعلمي - في رسالته للمجلس - أن استمرار الأعمال العدائية، التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد لمملكة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتا إلى ما تعرض له مطار أبها الدولي في 31 أغسطس الماضي، من هجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنجلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة.

وشدد على أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، وتجب محاسبة مليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.