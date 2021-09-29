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النرويج: اتهام عالم ألماني إيراني بمشاطرة معلومات عن مواد دفاعية مع إيران

07:14 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
النرويج: اتهام عالم ألماني إيراني بمشاطرة معلومات عن مواد دفاعية مع إيران

جامعة NTNU النرويجية

أوسلو - (د ب أ)

أعلنت تقارير إعلامية في النرويج عن اتهام عالم ألماني إيراني بمشاطرة معلومات عن مواد دفاعية مع إيران.

وقالت محطة "إن آر كيه" الإذاعية ووكالة أنباء "إن تي بي" النرويجيتان اليوم الأربعاء إن هذا العالم متهم باستقبال أربعة باحثين زائرين إيرانيين في معمله التابع لجامعة "إن تي إن يو" النرويجية للتقنية والعلوم الطبيعية في مدينة تروندهايم في الفترة بين فبراير 2018 ويوليو 2019، وذلك بالمخالفة للعقوبات المفروضة ضد إيران.

من جانبه، قال المدعي العام النرويجي فريدريك رانكه لإذاعة "إن آر كيه" إن الباحثين الزائرين أمكنهم الوصول إلى معلومات يمكن أن تكون مفيدة للبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقارير، فإن العالم الألماني الإيراني نفى الاتهامات وقال محاميه إن موكله غادر النرويج لكنه على استعداد للعودة إذا أقيمت محاكمة له.

وأفادت وكالة "إن آر كيه" بأن العالم الألماني الإيراني يعيش في إحدى دول الخليج حاليا.

واكتفى جهاز الاستخبارات النرويجي "بي إس تي" بالتعليق على الواقعة بالقول إنه أنهى التحريات عن باحثين اثنين لهما علاقة سابقا بجامعة "إن تي إن يو" مشيرا إلى أنه أرسل تقديرا بهذا الخصوص إلى الادعاء العام.

عالم ألماني إيراني تسريب معلومات نووية النرويج جامعة NTNU النرويجية

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