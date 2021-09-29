سفير قطر: مصر دولة لها ثقلها ولا يمكن إغفال دورها المحوري

(وكالات):

أكد سالم مبارك آل شافي، سفير قطر لدى مصر أن "مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي، ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة".

وقال آل شافي: "إنني هنا جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية المصرية وتقويتها".

وذكر السفير القطري، في أول تصريحات صحفية بعد تسليم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لقطر لدى مصر، "لقد لمست كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري عند مجيئي إلى مصر، ولمسته أثناء تشرفي بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري، إبان تقديم نسخة من أوراق اعتمادي".

وأضاف: "لمست المحبة والدفء على المستوى الشعبي، منذ وصولي ونحن أشقاء وأخوة، وتجمعنا روابط عميقة من الهوية واللغة والإرث الاجتماعي والثقافي، مؤكدا أن مصر بلد له تأثير كبير في وجداننا المعرفي كعرب، وبلد تشعر أنك تعرفه وتألفه منذ زمن".

وتابع "أنا متفائل للغاية وفخور لكوني سأعمل على هذا الأمر بصفتي سفيرا لدولة قطر لدى مصر، وكان اختياري لهذا المنصب تشريفا كبيرا لي".

وكشف سفير قطر لدى مصر عن وجود حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أصدر منتصف الشهر الجاري، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد قطيعة منذ منتصف عام 2017 وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا.