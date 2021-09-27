الأمم المتحدة: الجائحة تعني آفاقًا اقتصادية قاتمة للدول الأكثر فقرًا

جنيف - (د ب أ)

أعرب مسؤولو التجارة في منظمة الأمم المتحدة عن اعتقادهم أن جائحة كورونا زادت التوقعات الاقتصادية "القاتمة" سوءا للدول الأكثر فقرا في العالم، ومن المرجح أن "تغرق" العديد من الدول في أزمات لعدة سنوات قادمة.

وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) اليوم الاثنين من أن "التعافي العالمي الذي بدأ يظهر على مرحلتين" من الوباء والقيود المرتبطة به، واللذين تسببا العام الماضي في انكماش اقتصادات معظم الدول يمكن أن "يعكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة".

وقال الاونكتاد في تقرير بمناسبة مرور نصف قرن على استخدام صناع السياسات لمصطلح "البلدان الأقل نموا" إن نحو مليار شخص يعيشون في 46 من "البلدان الأقل نموا" يواجهون التراجع بدرجة أكبر عن البلدان المجاورة الأكثر ثراء.

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمين العام للاونكتاد إن "البلدان الأقل نموا" التي لديها ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 2ر1 تريليون دولار، تقريبا مثل المكسيك أو إندونيسيا "في منعطف خطير".